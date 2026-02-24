Blandina Soares é a nova presidente do Instituto dos Registos e do Notariado

A jurista Blandina Soares vai assumir, a partir de 1 de março, a presidência do Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), sucedendo a Jorge Rodrigues da Ponte, que cessa funções a seu pedido.

Em comunicado, o Ministério da Justiça informa que a mudança entra em vigor no início de março e deixa um agradecimento ao presidente cessante “pelo trabalho desenvolvido e pelos contributos prestados ao longo do seu mandato”.

Até agora coordenadora da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificada (eBUPi), Blandina Soares conta com mais de duas décadas de experiência na Administração Pública, na área dos registos e do notariado, tendo exercido funções de responsabilidade técnica, consultiva e estratégica.

Segundo o Ministério da Justiça, o percurso profissional da nova presidente é marcado pela participação em grupos de trabalho nacionais e europeus, pela produção científica relevante, bem como por atividade académica e intervenção regular em conferências e ações de formação avançada.

Entre 2013 e 2024, Blandina Soares integrou de forma permanente o Conselho Consultivo do IRN, participando em vários grupos de trabalho, nomeadamente no âmbito do Regulamento Europeu das Sucessões e da propriedade rústica.

A nova presidente do IRN é mestre em Direito, com especialização em Ciências Jurídico-Privatísticas pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e pós-graduada em Direito Administrativo. Concluiu ainda o primeiro ano do doutoramento em Direito.

No mesmo comunicado, o Ministério da Justiça endereça à nova presidente “votos de elevado sucesso no exercício das suas novas funções”.