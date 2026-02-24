Carris lança campanha para recrutar 250 motoristas e renovar frota em Lisboa

A Carris quer recrutar 250 novos motoristas, no âmbito de uma campanha que inclui a renovação da frota e a melhoria do serviço em Lisboa, anunciou esta terça-feira a empresa de transportes.

“Estamos focados em melhorar de forma consistente o serviço, elevar a experiência de viagem e responder com eficácia às necessidades de uma cidade cada vez mais comprometida com a sustentabilidade ambiental”, explica, citado num comunicado, o presidente do conselho de administração da Carris, Rui Lopo.

“Ao dar voz aos seus tripulantes, a Carris reforça o reconhecimento do seu papel essencial e afirma-se como empregador de referência no setor da mobilidade urbana”, sublinha a empresa.

A Carris tem como missão a prestação do serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros, assumindo de “forma consciente, a sua responsabilidade como agente económico e social que atua no domínio da mobilidade urbana, contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade de Lisboa e da sua área metropolitana”, segundo anuncia na sua página na Internet.