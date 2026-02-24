Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Carris lança campanha para recrutar 250 motoristas e renovar frota em Lisboa

24 fev, 2026 - 08:18 • Lusa

Campanha de recrutamento insere-se num plano de modernização do transporte público em Lisboa.

A+ / A-

A Carris quer recrutar 250 novos motoristas, no âmbito de uma campanha que inclui a renovação da frota e a melhoria do serviço em Lisboa, anunciou esta terça-feira a empresa de transportes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Estamos focados em melhorar de forma consistente o serviço, elevar a experiência de viagem e responder com eficácia às necessidades de uma cidade cada vez mais comprometida com a sustentabilidade ambiental”, explica, citado num comunicado, o presidente do conselho de administração da Carris, Rui Lopo.

“Ao dar voz aos seus tripulantes, a Carris reforça o reconhecimento do seu papel essencial e afirma-se como empregador de referência no setor da mobilidade urbana”, sublinha a empresa.

A Carris tem como missão a prestação do serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros, assumindo de “forma consciente, a sua responsabilidade como agente económico e social que atua no domínio da mobilidade urbana, contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade de Lisboa e da sua área metropolitana”, segundo anuncia na sua página na Internet.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 24 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?