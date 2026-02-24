Coimbra testa tratamento não farmacológico para depressão na gravidez e no pós-parto

Uma equipa de investigação liderada pela Universidade de Coimbra está a estudar, em Portugal, a viabilidade e a aceitabilidade de um tratamento inovador, não invasivo e sem recurso a medicamentos para a depressão durante a gravidez e no período pós-parto.

A intervenção combina estimulação elétrica transcraniana de baixa intensidade (tDCS) com uma intervenção psicológica cognitivo-comportamental, apoiada por uma aplicação móvel, e está a ser disponibilizada pela primeira vez no país na Unidade Local de Saúde de Coimbra, concretamente na Maternidade Bissaya Barreto.

Em comunicado, a docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UC e investigadora do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental, Ana Ganho Ávila, explica que “o tratamento tem a duração de dez semanas”, sendo mais intensivo nas primeiras três.

“Cada sessão inclui 30 minutos de estimulação cerebral associada a exercícios disponibilizados numa aplicação, integrados numa intervenção psicológica cognitivo-comportamental breve”, detalha.

Sobre a componente de estimulação cerebral, a investigadora sublinha que “a tDCS é uma técnica não invasiva e não farmacológica que permite modular a atividade neuronal”, acrescentando que se trata de “uma técnica segura e indolor quando utilizada sob supervisão médica”, com impacto positivo “no estado emocional e cognitivo”.

Resultados encorajadores e alternativa à medicação

A decisão de trazer este tratamento para Portugal surgiu depois de a intervenção “já ter sido testada no Reino Unido com resultados encorajadores”. Para Ana Ganho Ávila, o projeto representa “uma oportunidade importante para alargar o leque terapêutico existente no Serviço Nacional de Saúde para grávidas e mulheres a amamentar com sintomatologia depressiva que procuram alternativas não farmacológicas”.

Entre as vantagens apontadas pelas participantes dos estudos internacionais estão a facilidade de utilização em casa e a ausência de medicação, com melhorias reportadas “no humor, nos sintomas depressivos, no sono e no bem-estar geral”, em alguns casos após poucas semanas.

Em Portugal, a equipa já avaliou a aceitabilidade do tratamento junto de mulheres com historial de depressão e de profissionais de saúde perinatal. “A automonitorização dos sintomas e a simplicidade de utilização” foram alguns dos aspetos mais valorizados.

Atualmente, está em curso a implementação do tratamento junto de 40 mulheres grávidas ou no pós-parto, acompanhadas na Maternidade Bissaya Barreto. “Através deste estudo observacional vamos analisar a viabilidade deste tratamento combinado”, refere a investigadora, sublinhando que apresenta “um perfil de segurança elevado, sem riscos conhecidos para a mãe ou para o bebé”.

“Resposta à saúde mental materna é cada vez mais urgente”

O presidente do Conselho de Administração da ULS de Coimbra, Francisco Maio Matos, citado em comunicado, considera que o projeto responde a uma necessidade crescente. “A resposta à saúde mental materna é cada vez mais urgente e Coimbra é uma referência nesta área”, afirma.

“Este projeto possibilita às nossas utentes grávidas e no pós-parto o acesso a uma intervenção inovadora e não invasiva”, acrescenta, sublinhando ainda que a iniciativa está alinhada com o compromisso da ULS de Coimbra de “valorizar a investigação, a inovação e a ligação ao ecossistema académico e científico”.

A investigação decorre no âmbito do projeto 4MUMs, liderado pelo Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental, envolvendo investigadores da Universidade de Coimbra e profissionais de saúde da ULS de Coimbra.