Criança de seis anos leva revólver para a escola em Peniche

24 fev, 2026 - 21:02 • Ricardo Vieira
Uma criança de seis anos levou esta terça-feira um revólver para a escola em Atouguia da Baleia, em Peniche.
A pistola de calibre 6.35 foi encontrada por um professor e, mais tarde, apreendida por militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), avança o Jornal de Notícias.
A arma estaria legalizada, sem munizações e pertence a um familiar da criança.
Os pais do aluno de seis anos foram identificados e o caso foi reportado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.