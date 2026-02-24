Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Criança de seis anos leva revólver para a escola em Peniche

24 fev, 2026 - 21:02 • Ricardo Vieira

Os pais do aluno foram identificados e o caso foi reportado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

A+ / A-

Uma criança de seis anos levou esta terça-feira um revólver para a escola em Atouguia da Baleia, em Peniche.

A pistola de calibre 6.35 foi encontrada por um professor e, mais tarde, apreendida por militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), avança o Jornal de Notícias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A arma estaria legalizada, sem munizações e pertence a um familiar da criança.

Os pais do aluno de seis anos foram identificados e o caso foi reportado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?