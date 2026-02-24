Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Registos e Notariado

Demissão no IRN. Sindicato espera que mudança desbloqueie negociações salariais

24 fev, 2026 - 14:38 • André Rodrigues

Jorge Rodrigues da Ponte cessa funções a seu pedido e vai ser substituído por Blandina Soares a 1 de março. Sindicato diz ter expetativas quanto à resolução das “assimetrias salariais”.

A+ / A-

O presidente do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), Jorge Rodrigues da Ponte, apresentou a demissão.

De acordo com um comunicado do Ministério da Justiça, Rodrigues da Ponte cessa funções “a seu pedido”, com efeitos a 1 de março, e vai ser substituído por Blandina Soares, até aqui coordenadora da Estrutura de Missão do Balcão Único do Prédio.

A mudança apanhou de surpresa o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN).

Em declarações à Renascença, o presidente do sindicato, Arménio Maximino, admite que não estava à espera da saída, mas espera que a alteração na liderança possa trazer avanços no diálogo com o Governo.

Renovação do Cartão de Cidadão. IRN esclarece novas regras europeias

Renovação do Cartão de Cidadão. IRN esclarece novas regras europeias

O Cartão de Cidadão “mantém-se válido até à data i(...)

“Estamos num processo de negociação coletiva com o Governo, a tentar resolver. Temos até uma proposta de acordo com a visão do sistema remuneratório, que tem um problema grave que tem a ver com as assimetrias salariais”, afirma.

Segundo o dirigente sindical, a proposta que será analisada no sábado, em Assembleia Geral de associados, “não resolve este problema”.

Por isso, a mudança no topo da hierarquia do IRN pode vir a ter impacto no rumo das negociações.

“Não sei se esta mudança de presidente significa alguma abordagem distinta, teremos de esperar para ver”, sublinha Arménio Maximino.

O sindicato mantém, assim, expetativa quanto à postura da nova presidente, numa altura em que os trabalhadores reclamam a correção das desigualdades salariais e a valorização das carreiras.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 24 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?