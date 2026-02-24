Demissão no IRN. Sindicato espera que mudança desbloqueie negociações salariais

24 fev, 2026 - 14:38 • André Rodrigues
O presidente do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), Jorge Rodrigues da Ponte, apresentou a demissão.
De acordo com um comunicado do Ministério da Justiça, Rodrigues da Ponte cessa funções “a seu pedido”, com efeitos a 1 de março, e vai ser substituído por Blandina Soares, até aqui coordenadora da Estrutura de Missão do Balcão Único do Prédio.
A mudança apanhou de surpresa o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN).
Em declarações à Renascença, o presidente do sindicato, Arménio Maximino, admite que não estava à espera da saída, mas espera que a alteração na liderança possa trazer avanços no diálogo com o Governo.
“Estamos num processo de negociação coletiva com o Governo, a tentar resolver. Temos até uma proposta de acordo com a visão do sistema remuneratório, que tem um problema grave que tem a ver com as assimetrias salariais”, afirma.
Segundo o dirigente sindical, a proposta que será analisada no sábado, em Assembleia Geral de associados, “não resolve este problema”.
Por isso, a mudança no topo da hierarquia do IRN pode vir a ter impacto no rumo das negociações.
“Não sei se esta mudança de presidente significa alguma abordagem distinta, teremos de esperar para ver”, sublinha Arménio Maximino.
O sindicato mantém, assim, expetativa quanto à postura da nova presidente, numa altura em que os trabalhadores reclamam a correção das desigualdades salariais e a valorização das carreiras.