Estado está a falhar reembolso do IVA às universidades

24 fev, 2026 - 20:22 • Fátima Casanova
Há milhões de euros de IVA retidos pelo Estado que as universidades têm a recuperar, devido a investimentos, nomeadamente, no alojamento estudantil feito no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
A promessa de devolução do IVA cobrado para executar obras no âmbito do PRR foi feita pelo Governo de António Costa, em 2021.
O objetivo era acelerar a implementação do PRR, uma vez que o financiamento europeu não incluía os 23% de imposto, que muitas entidades teriam dificuldade em suportar.
À Renascença, Paulo Jorge Ferreira, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), sublinha que “o PRR permitiu muitas operações que de outra forma seriam difíceis, entre elas, a construção de novas residências”.
O presidente do CRUP afirma que “estaria tudo bem se o reembolso entrasse no mesmo ano em que a despesa foi feita”, mas não é isso que está a acontecer o que leva este responsável a dizer que o atraso de reembolso do IVA “ameaça as tesourarias de várias instituições”.
Paulo Jorge Ferreira, que é reitor da Universidade de Aveiro, acrescenta que, no caso da sua instituição, há “5,5 milhões de euros de IVA a receber” desde o ano passado e “há outras instituições em que o montante é maior”.
Para o presidente do CRUP, “isto causa mais um imponderável na gestão orçamental, porque uma devolução que deveria ocorrer em determinado ano, não ocorreu, passa para o ano seguinte e em data incerta”.
Paulo Jorge Ferreira diz que, no ano passado, o fecho de contas da Universidades de Aveiro foi negativo, porque “não entrou a receita que deveria ter recebido”.
O presidente do CRUP sublinha que o que está aqui em causa é “a imprevisibilidade” com que os reitores lidam na execução orçamental, porque “entradas de receita a que deveriam ter tido acesso num ano passaram para o ano seguinte e isso causa um problema de tesouraria e dificuldades de execução”.
Para responder às dificuldades financeiras, as universidades querem um “pacote de emergência” que poderia ter uma via verde para reaver o IVA pago e que deveria ter sido reembolsado”.
O CRUP tem reunião marcada com o ministro Fernando Alexandre no próximo dia 4 de março para analisar a situação em que se encontram as universidades. Os reitores reivindicam já para este ano letivo um “pacote de emergência” com medidas para evitar a paralisia administrativa e as dificuldades financeiras das universidades.