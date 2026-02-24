Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ensino Superior

Estado está a falhar reembolso do IVA às universidades

24 fev, 2026 - 20:22 • Fátima Casanova

Só no caso da Universidade de Aveiro estão retidos 5,5 milhões de euros. A denúncia é feita à Renascença pelo reitor, que diz que há outras “instituições de ensino superior em que o montante é maior”.

A+ / A-

milhões de euros de IVA retidos pelo Estado que as universidades têm a recuperar, devido a investimentos, nomeadamente, no alojamento estudantil feito no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A promessa de devolução do IVA cobrado para executar obras no âmbito do PRR foi feita pelo Governo de António Costa, em 2021.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O objetivo era acelerar a implementação do PRR, uma vez que o financiamento europeu não incluía os 23% de imposto, que muitas entidades teriam dificuldade em suportar.

À Renascença, Paulo Jorge Ferreira, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), sublinha que “o PRR permitiu muitas operações que de outra forma seriam difíceis, entre elas, a construção de novas residências”.

Universidades querem "pacote de emergência" para responder às dificuldades financeiras

Universidades querem "pacote de emergência" para responder às dificuldades financeiras

O presidente do CRUP, Paulo Jorge Ferreira, que ta(...)

O presidente do CRUP afirma que “estaria tudo bem se o reembolso entrasse no mesmo ano em que a despesa foi feita”, mas não é isso que está a acontecer o que leva este responsável a dizer que o atraso de reembolso do IVA “ameaça as tesourarias de várias instituições”.

Paulo Jorge Ferreira, que é reitor da Universidade de Aveiro, acrescenta que, no caso da sua instituição, há “5,5 milhões de euros de IVA a receber” desde o ano passado e “há outras instituições em que o montante é maior”.

Para o presidente do CRUP, “isto causa mais um imponderável na gestão orçamental, porque uma devolução que deveria ocorrer em determinado ano, não ocorreu, passa para o ano seguinte e em data incerta”.

Via Verde para reembolso do IVA, defende CRUP

Paulo Jorge Ferreira diz que, no ano passado, o fecho de contas da Universidades de Aveiro foi negativo, porque “não entrou a receita que deveria ter recebido”.

O presidente do CRUP sublinha que o que está aqui em causa é “a imprevisibilidade” com que os reitores lidam na execução orçamental, porque “entradas de receita a que deveriam ter tido acesso num ano passaram para o ano seguinte e isso causa um problema de tesouraria e dificuldades de execução”.

Para responder às dificuldades financeiras, as universidades querem um “pacote de emergência” que poderia ter uma via verde para reaver o IVA pago e que deveria ter sido reembolsado”.

O CRUP tem reunião marcada com o ministro Fernando Alexandre no próximo dia 4 de março para analisar a situação em que se encontram as universidades. Os reitores reivindicam já para este ano letivo um “pacote de emergência” com medidas para evitar a paralisia administrativa e as dificuldades financeiras das universidades.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?