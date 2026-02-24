Estado está a falhar reembolso do IVA às universidades

À Renascença , Paulo Jorge Ferreira, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), sublinha que “o PRR permitiu muitas operações que de outra forma seriam difíceis, entre elas, a construção de novas residências”.

O objetivo era acelerar a implementação do PRR, uma vez que o financiamento europeu não incluía os 23% de imposto, que muitas entidades teriam dificuldade em suportar.

A promessa de devolução do IVA cobrado para executar obras no âmbito do PRR foi feita pelo Governo de António Costa, em 2021.

Há milhões de euros de IVA retidos pelo Estado que as universidades têm a recuperar , devido a investimentos, nomeadamente, no alojamento estudantil feito no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência ( PRR ).

O presidente do CRUP afirma que “estaria tudo bem se o reembolso entrasse no mesmo ano em que a despesa foi feita”, mas não é isso que está a acontecer o que leva este responsável a dizer que o atraso de reembolso do IVA “ameaça as tesourarias de várias instituições”.

Paulo Jorge Ferreira, que é reitor da Universidade de Aveiro, acrescenta que, no caso da sua instituição, há “5,5 milhões de euros de IVA a receber” desde o ano passado e “há outras instituições em que o montante é maior”.

Para o presidente do CRUP, “isto causa mais um imponderável na gestão orçamental, porque uma devolução que deveria ocorrer em determinado ano, não ocorreu, passa para o ano seguinte e em data incerta”.

Via Verde para reembolso do IVA, defende CRUP

Paulo Jorge Ferreira diz que, no ano passado, o fecho de contas da Universidades de Aveiro foi negativo, porque “não entrou a receita que deveria ter recebido”.

O presidente do CRUP sublinha que o que está aqui em causa é “a imprevisibilidade” com que os reitores lidam na execução orçamental, porque “entradas de receita a que deveriam ter tido acesso num ano passaram para o ano seguinte e isso causa um problema de tesouraria e dificuldades de execução”.

Para responder às dificuldades financeiras, as universidades querem um “pacote de emergência” que poderia ter uma via verde para reaver o IVA pago e que deveria ter sido reembolsado”.

O CRUP tem reunião marcada com o ministro Fernando Alexandre no próximo dia 4 de março para analisar a situação em que se encontram as universidades. Os reitores reivindicam já para este ano letivo um “pacote de emergência” com medidas para evitar a paralisia administrativa e as dificuldades financeiras das universidades.