Saúde

Fecho da urgência de obstetrícia de Vila Franca de Xira é “decisão absurda”

24 fev, 2026 - 21:15 • Redação

“São um quarto de milhão de pessoas abrangidas pelo serviço deste hospital, portanto, uma decisão dessa natureza seria catastrófica para o hospital”, alerta o autarca Fernando Paulo Ferreira.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira diz que, a confirmar-se o fecho da urgência de obstetrícia do hospital da cidade, é uma “decisão absurda”

Fernando Paulo Ferreira considera que o hospital “tem todas as condições para funcionar” em matéria de urgências e serviços de ginecologia e obstetrícia.

“Não encontramos nenhuma razão para proceder a este encerramento”, sublinha.

O autarca explica que o Hospital de Vila Franca de Xira serve populações da Área Metropolitana de Lisboa, do Ribatejo e do Oeste.

“São um quarto de milhão de pessoas abrangidas pelo serviço deste hospital, portanto, uma decisão dessa natureza seria catastrófica para o hospital”, alerta Fernando Paulo Ferreira.

As urgências regionais de obstetrícia arrancam já em março: primeiro no Hospital de Almada e depois no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o que implica o fecho das urgências da especialidade no Barreiro e em Vila Franca de Xira.

O anúncio foi feito esta terça-feira pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, no Parlamento.

