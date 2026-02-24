Ouvir
Feto encontrado em estação de tratamento em Cantanhede

24 fev, 2026 - 21:55 • Lusa

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Um feto foi encontrado esta terça-feira numa estação de tratamento de vidro na Tocha, concelho de Cantanhede, no distrito de Coimbra, adiantou à Lusa fonte da GNR.

O alerta foi dado ao final da tarde e o caso passou agora para a Polícia Judiciária, indicou fonte da GNR de Coimbra, sem adiantar mais pormenores.

A CNN Portugal e o jornal Correio da Manhã noticiaram que o alerta foi dado por um funcionário da empresa.

