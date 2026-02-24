GNR deteta mais de 200 infrações no transporte de mercadorias

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou mais de 200 infrações no âmbito da operação de fiscalização ao transporte de mercadorias “Tributo I”, realizada no passado dia 20 de fevereiro em todo o território nacional.

Segundo a GNR, a operação resultou na deteção de 209 infrações, dando origem a vários autos de contraordenação. “Foram levantados 118 autos de contraordenação fiscal no âmbito do Regime de Bens em Circulação, sobretudo por falta, omissão ou inexatidão dos documentos de transporte”, refere a força de segurança em comunicado.

No mesmo balanço, a Guarda indica ainda a elaboração de 53 autos de contraordenação rodoviária e cinco autos de contraordenação aduaneira, estes últimos relacionados com o Imposto Sobre Veículos (ISV). Durante a operação foi também apreendido um veículo que circulava em situação irregular.

A ação foi desenvolvida pela Unidade de Ação Fiscal (UAF), com o apoio dos Comandos Territoriais dos Açores e da Madeira, e incidiu nos principais eixos rodoviários, com especial atenção ao controlo de documentos de transporte e faturação, no âmbito do Regime de Bens em Circulação.

“Foram igualmente fiscalizadas mercadorias sujeitas a Impostos Especiais sobre o Consumo, como os produtos petrolíferos, o tabaco, o álcool e bebidas alcoólicas, bem como o IVA”, adianta a GNR, acrescentando que também foram realizadas ações de verificação da situação tributária e legal de veículos com matrícula estrangeira.

No total, estiveram empenhados 141 militares e 46 viaturas, tendo sido fiscalizados 1.239 veículos e respetivos ocupantes. A operação contou ainda com o reforço da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais de Viana do Castelo, Guarda, Lisboa e Évora.

A GNR sublinha que este tipo de ações vai continuar. “A Guarda Nacional Republicana irá manter e intensificar operações de fiscalização no combate à economia paralela e às práticas de fraude e evasão fiscal”, conclui o comunicado.