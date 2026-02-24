Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Educação

Gulbenkian quer ajudar alunos a "ir muito mais longe"

24 fev, 2026 - 21:28 • Fátima Casanova

Iniciativa “Gulbenkian Aprender” mobiliza 3,4 milhões de euros para apoiar alunos de famílias com baixos rendimentos da região do Tâmega e Sousa.

A+ / A-

A Gulbenkian vai apoiar crianças e jovens do 5.º ao 12.º ano de escolaridade dos 11 concelhos da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, que pertençam a grupos vulneráveis e que tenham potencial.

À Renascença, Pedro Cunha, gestor da iniciativa “Gulbenkian Aprender”, que apresentada nesta terça-feira, em Penafiel, diz que este programa “dirige-se especificamente a alunos que vêm de famílias com muito baixos rendimentos e que, com alguma ajuda, podem ir muito mais longe e ambicionar aceder ao Ensino Superior e até concluí-lo”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Há dois critérios para selecionar os alunos que podem beneficiar do apoio: “por um lado, serem beneficiários da Ação Social Escolar, por outro lado, serem identificados pelas escolas como sendo alunos que poderão beneficiar destes apoios e que poderão ir muito mais longe se tiverem ajuda para chegar lá”, explica Pedro Cunha.

Os alunos do 5.º ano que entrarem no “Gulbenkian Aprender” vão ser acompanhados até chegarem ao 12.º ano, com “um mentor ao longo de todo o percurso”.

Vão ter “acesso a clubes de aprofundamento curricular nas áreas do português, da matemática e do inglês e campos de férias internacionais para conhecerem outras realidades e alargarem horizontes”, detalha Pedro Cunha.

Também estão previstos apoios aos pais, que têm “acesso a uma bolsa anual para fazer face aos custos com a educação, saúde e cultura”, assim como está previsto um programa de desenvolvimento de competências parentais, que passa pela promoção de rotinas e hábitos de vida saudáveis.

O programa “Gulbenkian Aprender”, que conta com o apoio do Instituto Empresarial do Tâmega, arranca com 150 alunos neste ano letivo, duplica no próximo e, segundo Pedro Cunha, o objetivo “é estabilizar com 400 alunos por ano, na região do Tâmega e Sousa”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?