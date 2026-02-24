Gulbenkian quer ajudar alunos a "ir muito mais longe"

A Gulbenkian vai apoiar crianças e jovens do 5.º ao 12.º ano de escolaridade dos 11 concelhos da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, que pertençam a grupos vulneráveis e que tenham potencial.

À Renascença, Pedro Cunha, gestor da iniciativa “Gulbenkian Aprender”, que apresentada nesta terça-feira, em Penafiel, diz que este programa “dirige-se especificamente a alunos que vêm de famílias com muito baixos rendimentos e que, com alguma ajuda, podem ir muito mais longe e ambicionar aceder ao Ensino Superior e até concluí-lo”.

Há dois critérios para selecionar os alunos que podem beneficiar do apoio: “por um lado, serem beneficiários da Ação Social Escolar, por outro lado, serem identificados pelas escolas como sendo alunos que poderão beneficiar destes apoios e que poderão ir muito mais longe se tiverem ajuda para chegar lá”, explica Pedro Cunha.

Os alunos do 5.º ano que entrarem no “Gulbenkian Aprender” vão ser acompanhados até chegarem ao 12.º ano, com “um mentor ao longo de todo o percurso”.

Vão ter “acesso a clubes de aprofundamento curricular nas áreas do português, da matemática e do inglês e campos de férias internacionais para conhecerem outras realidades e alargarem horizontes”, detalha Pedro Cunha.

Também estão previstos apoios aos pais, que têm “acesso a uma bolsa anual para fazer face aos custos com a educação, saúde e cultura”, assim como está previsto um programa de desenvolvimento de competências parentais, que passa pela promoção de rotinas e hábitos de vida saudáveis.

O programa “Gulbenkian Aprender”, que conta com o apoio do Instituto Empresarial do Tâmega, arranca com 150 alunos neste ano letivo, duplica no próximo e, segundo Pedro Cunha, o objetivo “é estabilizar com 400 alunos por ano, na região do Tâmega e Sousa”.