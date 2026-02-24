Ouvir
PR NA ÁFRICA

Marcelo agradece aos militares portugueses e afirma que são "os melhores"

24 fev, 2026 - 22:31 • Lusa

"Tenho muita honra de ter Forças Armadas como são as nossas. Andei por todo o mundo e não encontrei igual", declarou Marcelo, durante a sua visita à República Centro-Africana. Por lá, estão 200 militares portugueses na missão de estabilização da ONU e 18 na missão de treino e formação da UE.

O Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas agradeceu esta terça-feira na República Centro-Africana (RCA) aos militares portugueses em missão neste país e afirmou que são "os melhores", referindo que ficam enquanto outros partem.

"Isso é uma memória que marca a vida de qualquer Presidente de qualquer Estado. Tenho muita honra de ter militares, de ter Forças Armadas como são as nossas, as vossas e nossas. Porque andei por todo o mundo e não encontrei igual", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, durante a sua visita à RCA, numa intervenção disponibilizada em vídeo pela Presidência da República.

Dirigindo-se aos militares portugueses que participam na missão de estabilização da Organização das Nações Unidas (ONU), e tendo ao seu lado o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, o chefe de Estado recordou a sua visita à República Centro-Africana há oito anos, em março de 2018, comentando: "Era outro mundo".

Marcelo Rebelo de Sousa recordou também que, nesse mesmo ano, ouviu em Paris o Presidente da RCA, Faustin-Archange Touadéra, "dizer aos [líderes] africanos, aos europeus, aos americanos, a todos, ao russo, que os portugueses eram os melhores".

O Presidente da República referiu que os militares presentes na RCA "na altura ainda eram franceses, e havia outros europeus, e havia latino-americanos, e depois foi mudando, com mais asiáticos, com muitos outros", mas considerou que "nenhum deles conseguiu substituir Portugal".

"O que é impressionante é que nós continuamos a sermos os que fazem mais e melhor de todos. Os outros partem, nós ficamos. Os outros convidam-nos a virmos, nós ficamos. Eles podem partir, nós não partimos, cumprimos a nossa missão. Com excelência, com coragem, com bravura, com brio, com lealdade, com dedicação, com compreensão das populações, amados pelas populações", elogiou.

De acordo com informação enviada à Lusa pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, na República Centro-Africana (RCA) estão atualmente 200 militares portugueses na missão de estabilização da ONU (MINUSCA) e 18 na missão de treino e formação da União Europeia (UE).

"Eu tinha de vir aqui para vos agradecer, mesmo no fim do fim do fim do mandato. Não pôde ser antes por razões de saúde e depois por causa da tragédia, da calamidade que se abateu sobre tantas terras que bem conhecem do nosso país", explicou, acrescentando: "Mas tinha de vir. Cá estou. Cá estamos. Cá cumprimos a missão".

"Vivam as Forças Armadas portuguesas. Viva o nosso querido Portugal", concluiu Marcelo Rebelo de Sousa.

O novo Presidente da República, António José Seguro, vai tomar posse perante a Assembleia da República a 9 de março.

Antes de cessar funções, Marcelo Rebelo de Sousa tem ainda prevista uma visita às instituições europeias em Bruxelas, entre quinta e sexta-feira.

Nos seus mandatos, fez também visitas a forças nacionais destacadas em missões militares em Kaunas, na Lituânia, e em Málaga, Espanha, em 2017, no Afeganistão, em 2019, na Roménia, em 2022, e na Eslováquia, em 2024.

