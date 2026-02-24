Marcelo Rebelo de Sousa reafirma apoio à Ucrânia quatro anos após a invasão russa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou esta terça-feira o quarto aniversário da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, reafirmando o apoio de Portugal a Kiev e elogiando a resistência do povo ucraniano face à agressão russa.

Numa mensagem publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa destaca que “o povo da Ucrânia resiste com coragem admirável, há quatro anos, a uma agressão ilegal e de enorme brutalidade pela Federação Russa”.

O chefe de Estado sublinha que, “apesar do efeito devastador dos ataques crescentemente violentos da Rússia, os ucranianos entram no quinto ano da guerra com uma determinação cada vez mais forte”, demonstrando que “a resiliência da Ucrânia nunca deveria ter sido subestimada”.

Apoio português “mantém-se inabalável”

Na mesma nota, o Presidente garante que, no quadro da União Europeia, o apoio de Portugal à Ucrânia continuará firme. “O apoio político, militar, humanitário e financeiro de Portugal à Ucrânia mantém-se inabalável”, afirma.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta que, juntamente com os parceiros europeus e internacionais, Portugal continuará a prestar assistência “pelo tempo que for necessário, para que a Ucrânia seja forte e resiliente contra agressões”. O Presidente reafirma ainda o compromisso português com o processo de integração europeia de Kiev, garantindo que Portugal continuará a “respaldar a adesão da Ucrânia à União Europeia e o caminho até à adesão”.