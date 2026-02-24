Ouvir
Marcelo Rebelo de Sousa reafirma apoio à Ucrânia quatro anos após a invasão russa

24 fev, 2026 - 08:09 • Olímpia Mairos

Presidente da República sublinha “coragem admirável” do povo ucraniano e garante que Portugal continuará a apoiar Kiev “pelo tempo que for necessário”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou esta terça-feira o quarto aniversário da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, reafirmando o apoio de Portugal a Kiev e elogiando a resistência do povo ucraniano face à agressão russa.

Numa mensagem publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa destaca que “o povo da Ucrânia resiste com coragem admirável, há quatro anos, a uma agressão ilegal e de enorme brutalidade pela Federação Russa”.

O chefe de Estado sublinha que, “apesar do efeito devastador dos ataques crescentemente violentos da Rússia, os ucranianos entram no quinto ano da guerra com uma determinação cada vez mais forte”, demonstrando que “a resiliência da Ucrânia nunca deveria ter sido subestimada”.

Apoio português “mantém-se inabalável”

Na mesma nota, o Presidente garante que, no quadro da União Europeia, o apoio de Portugal à Ucrânia continuará firme. “O apoio político, militar, humanitário e financeiro de Portugal à Ucrânia mantém-se inabalável”, afirma.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta que, juntamente com os parceiros europeus e internacionais, Portugal continuará a prestar assistência “pelo tempo que for necessário, para que a Ucrânia seja forte e resiliente contra agressões”. O Presidente reafirma ainda o compromisso português com o processo de integração europeia de Kiev, garantindo que Portugal continuará a “respaldar a adesão da Ucrânia à União Europeia e o caminho até à adesão”.

Apelo a uma paz justa e duradoura

Na mensagem, o Presidente da República sublinha que “os ucranianos e ucranianas merecem uma paz justa e duradoura”, que respeite “a independência, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia”, mas que também assegure “a sua segurança a longo prazo, incluindo a capacidade de defesa”.

Portugal, assegura Marcelo Rebelo de Sousa, continuará a apoiar os esforços internacionais para pressionar a Rússia a cessar a agressão. “Continuaremos a apoiar os esforços internacionais fazendo pressão sobre a Rússia para que cesse a agressão e se comprometa com um processo negocial”, defende, sublinhando que qualquer acordo de paz deve ser “baseado no direito internacional e na Carta das Nações Unidas”.

O Presidente conclui a mensagem com uma nota de esperança: “Esperamos que 2026 traga um fim justo a esta guerra. Portugal permanecerá, sempre, ao lado da Ucrânia e dos ucranianos.”

A invasão da Ucrânia pela Rússia teve início a 24 de fevereiro de 2022 e desencadeou a maior crise de segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

