Ministra anuncia abertura de primeiras urgências regionais "dentro de pouco tempo"

A ministra da Saúde estimou esta terça-feira que as primeiras urgências regionais de obstetrícia e ginecologia vão entrar em funcionamento "dentro de pouco tempo", garantindo que essa foi uma solução trabalhada com os profissionais de saúde.

"As primeiras urgências externas de âmbito regional serão na área da obstetrícia e ginecologia e estarão a funcionar, dentro de pouco tempo, na Península de Setúbal, centralizadas no Hospital Garcia de Orta, e na Unidade Local de Saúde (ULS) de Vila Franca de Xira e na ULS Beatriz Ângelo", adiantou Ana Paula Martins, na Comissão de Saúde.

Aos deputados, a ministra assegurou que processo que está a ser "diretamente trabalhado com os profissionais no terreno", que foram chamados a participar nas soluções para dar resposta à procura dos serviços de urgência.

"Não estamos a impor modelos administrativos desligados da realidade clínica, mas sim respostas com quem conhece os serviços, as equipas e as necessidades das populações", salientou Ana Paula Martins.