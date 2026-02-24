Ouvir
Obras na A1 concluídas até ao final da semana, garante Pinto Luz

24 fev, 2026 - 14:10 • Ana Kotowicz

Terminadas as obras, depois da luz verde do LNEC e do IMT, ministro Pinto Luz diz que a Brisa poderá reabrir a autoestrada a 100%.

As obras na A1 vão terminar até ao final desta semana, garantiu o ministro das Infraestruturas nesta terça-feira, e a Brisa poderá reabrir a autoestrada assim que houver luz verde do LNEC e do IMT.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Miguel Pinto Luz esclarece que, depois de terminadas as obras, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres poderão avançar "com as análises técnicas necessárias" para que a Brisa avance com "a posterior abertura plena em condições de total segurança".

"Este resultado só foi possível graças ao trabalho ininterrupto e à cooperação exemplar entre Brisa, LNEC, IMT e todos os subempreiteiros envolvidos. Um esforço coletivo marcado por competência, dedicação e sentido de responsabilidade. Não parámos um único segundo", disse o ministro.

Na segunda-feira a autoestrada reabriu ao trânsito na zona de Coimbra de forma condicionada. A principal autoestrada do país estava cortada desde 11 de fevereiro, na sequência da ruptura de um dique do rio Mondego que provocou a derrocada parcial da plataforma num troço daquela via rodoviária.

