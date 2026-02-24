Obstetrícia. "A urgência do Barreiro vai fechar", confirma ministra da Saúde

Entre as justificações para esta decisão, a ministra da Saúde apontou o "esforço desumano" a que os profissionais de saúde do Hospital Barreiro foram sujeitos durante o período em que as três urgências de obstetrícia da Península de Setúbal funcionaram em modelo de rotatividade. Esta situação deveu-se ao facto de não haver médicos suficientes para assegurar o funcionamento de todos os serviços.

"A urgência do Barreiro vai fechar porque não tem condições para se manter aberta", disse a governante. "Vão continuar a nascer bebés no Barreiro, obviamente. Nem todos os partos são em urgência", esclareceu, referindo-se a partos programados.

Sem condições para estar em funcionamento, a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital do Barreiro vai mesmo encerrar em março. A ministra Ana Paula Martins confirmou a decisão, esta terça-feira, aos deputados, durante a sua audição na comissão parlamentar de saúde.

Março aparece como data apontada para o fecho já que será no próximo mês que começa a funcionar a nova urgência regional para a Península de Setúbal.

"As primeiras urgências externas de âmbito regional serão na área da obstetrícia e ginecologia e estarão a funcionar, dentro de pouco tempo, na Península de Setúbal, centralizadas no Hospital Garcia de Orta, e na Unidade Local de Saúde (ULS) de Vila Franca de Xira e na ULS Beatriz Ângelo", adiantou Ana Paula Martins, ainda antes de confirmar o fecho das urgências no Barreiro.

Serviço de obstetrícia e ginecologia continua



Ana Paula Martins quis deixar claro que o que deixa de funcionar é o serviço de urgência, já que a obstetrícia e a ginecologia, que tem "áreas altamente" diferenciadas, vão manter-se a funcionar como habitualmente. Ou seja, não significa que estes serviços "deixem de fazer o seu trabalho e que deixem de se realizar partos programados".

Assim, a partir de março, a urgência regional de obstetrícia e ginecologia da Península de Setúbal vai funcionar no Hospital Garcia de Orta, e será criada uma segunda urgência desse tipo envolvendo as unidades locais de saúde de Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo.