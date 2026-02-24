Operação Marquês: Sócrates fica outra vez sem defesa constituída

A nova advogada de José Sócrates renunciou ao patrocínio do antigo primeiro-ministro no âmbito da Operação Marquês, considerando não ter tido tempo suficiente para preparar a defesa dentro do prazo de 10 dias fixado pelo tribunal.

Trata-se da terceira renúncia de uma defesa desde o final do ano passado. Sara Leitão Moreira tinha apresentado, na véspera, um recurso a pedir o alargamento do prazo, mas, sem resposta do coletivo, decidiu avançar com o pedido de escusa do processo.

Segundo a advogada, o tempo concedido era insuficiente para analisar um processo de grande complexidade. A decisão de sair foi tomada antes de qualquer pronúncia do tribunal sobre o pedido de prorrogação.

Perante a renúncia, a juíza Susana Seca determinou a nomeação de um advogado oficioso, de forma a garantir o prosseguimento dos trabalhos. Será a segunda vez que a defesa de José Sócrates é assegurada por advogados oficiosos neste processo.

A Operação Marquês envolve acusações de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, entre outros crimes, imputados ao antigo primeiro-ministro, que sempre negou as acusações.