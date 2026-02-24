Ouvir
PGR vai ter equipas especializadas no combate à fraude no SNS

24 fev, 2026 - 13:11 • Diogo Camilo

Estratégia nacional de combate à fraude na Saúde quer ter equipas operacionais nos DIAP regionais até ao fim do mês de setembro. Governo aponta a poupança de cerca de 800 milhões de euros.

A Procuradoria-Geral da República vai ter equipas especializadas que ficarão integradas nos Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) regionais com o objetivo exclusivo do combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Na sua página, o Ministério Público anunciou esta segunda-feira a estratégia nacional para 2026-28 depois do anúncio da criação da Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS), em novembro do ano passado.

Com o juiz Carlos Alexandre a chefiar, a comissão terá como objetivo investigar o uso indevido dos serviços públicos e conseguir uma poupança de cerca de 800 milhões de euros, segundo anunciou na altura a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

Em janeiro, no Parlamento, Carlos Alexandre admitiu que tinha ainda uma equipa incompleta e que, por isso, ainda não existia um plano elaborado.

No plano agora anunciado, até setembro de 2026, a comissão propõe-se a criar "estruturas de coordenação" e ativar "redes de contacto", com "diagnóstico inicial de necessidades formativas e protocolares".

Entre setembro de 2026 e setembro de 2027, a estratégia passa por "operacionalização da estratégia" e reforço da "cooperação institucional" e "especialização funcional", com a avaliação do impacto da comissão a ser feito no ano seguinte.

