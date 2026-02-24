PSP detém cinco suspeitos por falsificação de documentos no Aeroporto Humberto Delgado

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve cinco cidadãos estrangeiros no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeita da prática do crime de falsificação de documento, na segunda-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PSP explica que as detenções foram realizadas pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço, sob coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), no âmbito de uma ação de fiscalização pontual no Terminal 1.

“Foram detetados quatro passageiros, com idades entre os 29 e os 35 anos, provenientes de um voo da Grécia, que apresentavam documentação suspeita de ser falsificada”, refere a polícia. A situação viria a ser confirmada pelas Equipas de Inspeção e Peritagem Documental da PSP.

Ainda no mesmo dia, já na zona de partidas do Terminal 1, foi detido um cidadão do sexo masculino, de 35 anos, que tentava viajar para fora do espaço Schengen utilizando um passaporte francês falso.

Segundo a PSP, todos os detidos foram conduzidos às salas de retenção provisória do Comando Metropolitano de Lisboa, tendo as detenções sido comunicadas ao Ministério Público. Encontra-se prevista a apresentação dos suspeitos à autoridade judiciária competente.

A Polícia de Segurança Pública sublinha que, através da UNEF e de todo o seu dispositivo, mantém um “empenho permanente na vigilância dos fluxos migratórios”.

A força de segurança acrescenta que desenvolve ações de controlo “baseadas na análise de risco, com vista à deteção de fraude documental e à prevenção da imigração irregular”, contribuindo para a segurança do espaço Schengen e da aviação civil.