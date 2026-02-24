Ouvir
Saúde

Urgências regionais de obstetrícia são "a única solução que garante a segurança de grávidas e recém-nascidos"

24 fev, 2026 - 17:59 • Anabela Góis , Fátima Casanova , com redação

Urgências regionais de obstetrícia arrancam em março. Barreiro e Vila Franca de Xira encerram, autarcas protestam.

Declarações de Alberto Caldas Afonso

As urgências regionais de obstetrícia arrancam já em março: primeiro no Hospital de Almada e depois no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o que implica o fecho das urgências da especialidade no Barreiro e em Vila Franca de Xira.

O anúncio foi feito esta terça-feira pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, no Parlamento, e detalhado à Renascença por Alberto Caldas Afonso, líder da comissão que definiu o plano de reorganização das urgências.

Alberto Caldas Afonso considera que a criação de urgência regionais de obstetrícia é uma boa notícia e “a única solução que garanta a qualidade e segurança das grávidas e dos recém-nascidos nessas regiões”.

O responsável explica que Vila Franca de Xira é um “processo idêntico” ao da Margem Sul, onde a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital do Barreiro vai encerrar em março, com os serviços a serem concentrados em Almada.

Nestas declarações à Renascença, o presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher e da Criança refere que a urgência de obstetrícia de Vila Franca de Xira também vai encerrar, porque “praticamente não tem recursos”.

O processo das urgências regionais avançar em março? “É o processo subsequente, são as duas regiões mais preocupantes em termos de garantir uma resposta sustentada”, responde Alberto Caldas Afonso.

Ministra anuncia abertura de primeiras urgências regionais "dentro de pouco tempo"

Saúde

Ministra anuncia abertura de primeiras urgências regionais "dentro de pouco tempo"

Ana Paula Martins assegurou que o processo que est(...)

O coordenador do plano de reorganização das urgências diz que os profissionais ainda estão a ser contactados, mas refere que a concentração não avança sem que as escalas estejam asseguradas.

“Com certeza que se está a trabalhar nisso. Se não houvesse garantias, ninguém avançaria se não tiver os recursos necessários para garantir a segurança da mulher e do recém-nascido, de acordo com a capacidade de recursos humanos para fazer as escalas”, sublinha Alberto Caldas Afonso.

Em paralelo, Caldas Afonso adianta à Renascença que o SNS Grávida vai ser alargado a todo o país muito em breve.

Autarcas criticam encerramento de urgências do Barreiro e Vila Franca

Nas reações à concentração de urgências de obstetrícia, o autarca do Barreiro, Frederico Costa Rosa, mostra-se indignado com a decisão e lamenta não ter sido informado pela ministra da Saúde.

Já o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira diz que, a confirmar-se o fecho da urgência no hospital da cidade, é uma “decisão absurda, se for verdade”. Fernando Paulo Ferreira diz que o hospital tem todas as condições para funcionar.

“O nosso hospital tem todas as condições para funcionar, quer em termos de urgência quer em termos de serviços de ginecologia e obstetrícia, portanto, não encontramos nenhuma razão para proceder a este encerramento. Este Hospital de Vila Franca de Xira serve populações da Área Metropolitana de Lisboa, como do Ribatejo e do Oeste. São um quarto de milhão de pessoas abrangidas pelo serviço deste hospital, portanto, uma decisão dessa natureza seria catastrófica para o hospital”, alerta o autarca.

Já o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Nuno Rodrigues, diz que a concentração de urgências na Margem Sul do Tejo é positiva, mas o Ministério da Saúde ainda precisa de garantir condições para que tudo corra da melhor forma.

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas "está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

