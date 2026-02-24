Urgências regionais de obstetrícia são "a única solução que garante a segurança de grávidas e recém-nascidos"

O processo das urgências regionais avançar em março? “É o processo subsequente, são as duas regiões mais preocupantes em termos de garantir uma resposta sustentada”, responde Alberto Caldas Afonso.

Nestas declarações à Renascença , o presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher e da Criança refere que a urgência de obstetrícia de Vila Franca de Xira também vai encerrar, porque “praticamente não tem recursos”.

O responsável explica que Vila Franca de Xira é um “processo idêntico” ao da Margem Sul, onde a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital do Barreiro vai encerrar em março, com os serviços a serem concentrados em Almada.

Alberto Caldas Afonso considera que a criação de urgência regionais de obstetrícia é uma boa notícia e “a única solução que garanta a qualidade e segurança das grávidas e dos recém-nascidos nessas regiões”.

O anúncio foi feito esta terça-feira pela ministra da Saúde , Ana Paula Martins, no Parlamento, e detalhado à Renascença por Alberto Caldas Afonso, líder da comissão que definiu o plano de reorganização das urgências.

As urgências regionais de obstetrícia arrancam já em março: primeiro no Hospital de Almada e depois no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o que implica o fecho das urgências da especialidade no Barreiro e em Vila Franca de Xira.

O coordenador do plano de reorganização das urgências diz que os profissionais ainda estão a ser contactados, mas refere que a concentração não avança sem que as escalas estejam asseguradas.

“Com certeza que se está a trabalhar nisso. Se não houvesse garantias, ninguém avançaria se não tiver os recursos necessários para garantir a segurança da mulher e do recém-nascido, de acordo com a capacidade de recursos humanos para fazer as escalas”, sublinha Alberto Caldas Afonso.

Em paralelo, Caldas Afonso adianta à Renascença que o SNS Grávida vai ser alargado a todo o país muito em breve.



Autarcas criticam encerramento de urgências do Barreiro e Vila Franca

Nas reações à concentração de urgências de obstetrícia, o autarca do Barreiro, Frederico Costa Rosa, mostra-se indignado com a decisão e lamenta não ter sido informado pela ministra da Saúde.

Já o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira diz que, a confirmar-se o fecho da urgência no hospital da cidade, é uma “decisão absurda, se for verdade”. Fernando Paulo Ferreira diz que o hospital tem todas as condições para funcionar.

“O nosso hospital tem todas as condições para funcionar, quer em termos de urgência quer em termos de serviços de ginecologia e obstetrícia, portanto, não encontramos nenhuma razão para proceder a este encerramento. Este Hospital de Vila Franca de Xira serve populações da Área Metropolitana de Lisboa, como do Ribatejo e do Oeste. São um quarto de milhão de pessoas abrangidas pelo serviço deste hospital, portanto, uma decisão dessa natureza seria catastrófica para o hospital”, alerta o autarca.

Já o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Nuno Rodrigues, diz que a concentração de urgências na Margem Sul do Tejo é positiva, mas o Ministério da Saúde ainda precisa de garantir condições para que tudo corra da melhor forma.