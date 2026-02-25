Ouvir
​Afinal, AMT não fará relatório sobre acidente no Elevador da Glória

25 fev, 2026 - 17:40 • Sandra Afonso

Ao contrário do que anunciou logo após o descarrilamento, afinal a AMT nunca chegou a analisar o acidente que ocorreu no início de setembro, em Lisboa.

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) diz estar “esclarecida” sobre o acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, e desiste de fazer um relatório.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo jornal Público e confirmada pela Renascença, que ainda tenta obter esclarecimentos adicionais.

Ao contrário do que anunciou logo após o descarrilamento, afinal a AMT nunca chegou a analisar o acidente que ocorreu no início de outubro, em Lisboa.

Cabo não estava certificado para utilização no Elevador da Glória, diz relatório

Cabo não estava certificado para utilização no Elevador da Glória, diz relatório

Tinha sido prometida uma “ação de supervisão”, mas a entidade revela agora que “está esclarecida com a informação que tem nesta altura”.

A AMT refere-se às conclusões já publicadas pelas várias entidades envolvidas, incluindo o relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

O descarrilamento do Elevador da Glória aconteceu a 3 de setembro do ano passado. Morreram 16 pessoas de várias nacionalidades e 22 ficaram feridas.

O relatório preliminar do GPIAAF detetou problemas num cabo, na manutenção e na supervisão. Uma equipa de missão foi criada para pensar o futuro do ascensor.

