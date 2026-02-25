​Afinal, AMT não fará relatório sobre acidente no Elevador da Glória

25 fev, 2026 - 17:40 • Sandra Afonso
A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) diz estar “esclarecida” sobre o acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, e desiste de fazer um relatório.
A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo jornal Público e confirmada pela Renascença, que ainda tenta obter esclarecimentos adicionais.
Ao contrário do que anunciou logo após o descarrilamento, afinal a AMT nunca chegou a analisar o acidente que ocorreu no início de outubro, em Lisboa.
Lisboa
Tinha sido prometida uma “ação de supervisão”, mas a entidade revela agora que “está esclarecida com a informação que tem nesta altura”.
A AMT refere-se às conclusões já publicadas pelas várias entidades envolvidas, incluindo o relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).
O descarrilamento do Elevador da Glória aconteceu a 3 de setembro do ano passado. Morreram 16 pessoas de várias nacionalidades e 22 ficaram feridas.
O relatório preliminar do GPIAAF detetou problemas num cabo, na manutenção e na supervisão. Uma equipa de missão foi criada para pensar o futuro do ascensor.