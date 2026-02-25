Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Solidariedade

Centro de reutilização de móveis e brinquedos de Matosinhos já doou 133 equipamentos

25 fev, 2026 - 15:42 • Lusa

Este centro, localizado em Perafita, já recebeu 1.936 produtos, dos quais 1.743 foram reaproveitados e, destes, 1.031 estão já disponíveis, designadamente 967 para doação e 64 para empréstimo.

A+ / A-

O centro de reutilização de móveis, brinquedos e eletrodomésticos de Matosinhos, que arrancou em junho de 2025, já doou 133 equipamentos e beneficiou 2.701 famílias e utentes de instituições de solidariedade social, adiantou a câmara local.

"Estes resultados refletem a capacidade do ReCircular Lab [centro de reutilização] em transformar produtos usados em soluções úteis para a comunidade", assinalou a autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, em comunicado enviado à Lusa.

Este centro, localizado em Perafita, já recebeu 1.936 produtos, dos quais 1.743 foram reaproveitados e, destes, 1.031 estão já disponíveis, designadamente 967 para doação e 64 para empréstimo.

"Através deste modelo, o ReCircular Lab evitou já a produção de cinco toneladas de resíduos, reforçando o seu contributo para a redução do desperdício e para a utilização eficiente de recursos", apontou.

A autarquia referiu que o ReCircular Lab é uma infraestrutura pioneira na prevenção e reutilização de resíduos urbanos, promovendo a triagem, reparação e recondicionamento de equipamentos que, de outra forma, seriam descartados.

Este processo prolonga a vida útil dos produtos, reduz a pressão sobre os sistemas de gestão de resíduos e gera benefícios ambientais mensuráveis, frisou.

Dizendo que a dimensão social é igualmente central, a câmara explicou que, em articulação com as juntas de freguesia e serviços de ação social, o ReCircular assegura que os bens recuperados chegam a famílias mais carenciadas, reforçando a resposta social local e garantindo que os equipamentos são reintroduzidos onde têm maior impacto.

O funcionamento do ReCircular Lab é assegurado por seis técnicos especializados, em permanência nas diferentes oficinas, responsáveis pela triagem, reparação, recondicionamento e preparação dos equipamentos para reutilização.

Paralelamente, o projeto desenvolve workshops baseados no modelo "learn by doing" [aprender na prática] dirigidos a desempregados de longa duração, jovens em risco de exclusão e outros públicos vulneráveis.

"Estas ações permitem adquirir competências técnicas na área da reparação e valorização de resíduos, bem como competências transversais essenciais para a integração no mercado de trabalho e para o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras", salientou a autarquia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)