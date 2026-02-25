Centro de reutilização de móveis e brinquedos de Matosinhos já doou 133 equipamentos

O centro de reutilização de móveis, brinquedos e eletrodomésticos de Matosinhos, que arrancou em junho de 2025, já doou 133 equipamentos e beneficiou 2.701 famílias e utentes de instituições de solidariedade social, adiantou a câmara local.

"Estes resultados refletem a capacidade do ReCircular Lab [centro de reutilização] em transformar produtos usados em soluções úteis para a comunidade", assinalou a autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, em comunicado enviado à Lusa.

Este centro, localizado em Perafita, já recebeu 1.936 produtos, dos quais 1.743 foram reaproveitados e, destes, 1.031 estão já disponíveis, designadamente 967 para doação e 64 para empréstimo.

"Através deste modelo, o ReCircular Lab evitou já a produção de cinco toneladas de resíduos, reforçando o seu contributo para a redução do desperdício e para a utilização eficiente de recursos", apontou.

A autarquia referiu que o ReCircular Lab é uma infraestrutura pioneira na prevenção e reutilização de resíduos urbanos, promovendo a triagem, reparação e recondicionamento de equipamentos que, de outra forma, seriam descartados.

Este processo prolonga a vida útil dos produtos, reduz a pressão sobre os sistemas de gestão de resíduos e gera benefícios ambientais mensuráveis, frisou.

Dizendo que a dimensão social é igualmente central, a câmara explicou que, em articulação com as juntas de freguesia e serviços de ação social, o ReCircular assegura que os bens recuperados chegam a famílias mais carenciadas, reforçando a resposta social local e garantindo que os equipamentos são reintroduzidos onde têm maior impacto.

O funcionamento do ReCircular Lab é assegurado por seis técnicos especializados, em permanência nas diferentes oficinas, responsáveis pela triagem, reparação, recondicionamento e preparação dos equipamentos para reutilização.

Paralelamente, o projeto desenvolve workshops baseados no modelo "learn by doing" [aprender na prática] dirigidos a desempregados de longa duração, jovens em risco de exclusão e outros públicos vulneráveis.

"Estas ações permitem adquirir competências técnicas na área da reparação e valorização de resíduos, bem como competências transversais essenciais para a integração no mercado de trabalho e para o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras", salientou a autarquia.