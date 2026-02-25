Ouvir
Chuva, trovoada e possível queda de granizo esta quarta-feira

25 fev, 2026 - 07:59 • Olímpia Mairos

IPMA prevê céu muito nublado, aguaceiros e aviso amarelo devido à agitação marítima em dez distritos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira um dia marcado por céu geralmente muito nublado, com a nebulosidade a diminuir gradualmente a partir da tarde.

De acordo com o IPMA, estão previstos períodos de chuva no litoral oeste, que passarão a aguaceiros dispersos, estendendo-se ao interior do país e tornando-se menos frequentes ao longo da tarde.

Durante a tarde, existe ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada e queda de granizo, situação que será mais provável na região Sul.

O vento vai soprar fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora, do quadrante sul, podendo ser temporariamente forte nas terras altas, com rajadas até 40 quilómetros por hora, sobretudo até ao início da manhã. Ao longo do dia, o vento deverá rodar gradualmente para o quadrante norte.

O IPMA refere ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial na região Sul, bem como a presença de poeiras em suspensão. Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

Quanto às temperaturas, as mínimas deverão variar entre os 6 graus na Guarda e em Bragança e os 12 graus em Portalegre, Aveiro e Santarém. Já as máximas vão oscilar entre os 14 graus na Guarda e os 20 graus em Faro.

Devido à previsão de agitação marítima, com ondas de oeste/noroeste entre quatro e quatro metros e meio, os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo até às 21h00 desta quarta-feira.

