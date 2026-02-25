Desigualdade no acesso aos medicamentos pode custar um ano de vida aos portugueses

Se todos os portugueses tivessem acesso igual aos medicamentos, seria possível ganhar, em média, mais um ano de vida saudável, evitando mais de 1.500 mortes por ano. A conclusão é de um estudo da Associação Portuguesa de Medicamentos pela Equidade em Saúde, que apresenta esta quarta-feira o primeiro Índex da Equidade de Acesso ao Medicamento.

O índice compara a situação portuguesa com a de países de referência na definição do preço dos medicamentos, como Espanha, Itália, França e Bélgica.

Os resultados colocam Portugal num patamar de equidade moderada, com um índice de 52%, bastante abaixo do registado em França, onde o valor sobe para os 80%. Um diferencial que, segundo o coordenador do estudo, tem impacto direto na esperança de vida saudável.

Em declarações à Renascença, João Paulo Nascimento sublinha que os números permitem fazer uma tradução concreta das desigualdades em saúde.

“O nosso resultado é de 52%. Significa que, em cada 100 pessoas, apenas 52 experimentam equidade no acesso ao medicamento, quando, por exemplo, em França, 80 em cada 100 pessoas têm esse mesmo nível de equidade”, explica.

O presidente da Associação Portuguesa de Medicamentos pela Equidade em Saúde (EQUALMED) acrescenta que esta diferença se reflete em ganhos claros para a população.

“Estas comparações permitiram-nos fazer correlações e análises que conseguimos traduzir em números concretos. Se nós tivermos um índice de equidade ao nível de França, e se o medicamento for o fator diferenciador, conseguimos ter mais um ano de vida saudável — ou, se me permite a expressão, comprar um ano de vida saudável aos portugueses”, sublinha.