ERS abre inquérito ao acesso à cirurgia cardíaca no SNS após denúncias de atrasos

A Entidade Reguladora da Saúde abriu um inquérito para apurar constrangimentos no acesso à cirurgia cardíaca no Serviço Nacional de Saúde, na sequência de denúncias sobre atrasos prolongados nas listas de espera.

A informação foi avançada pela RTP, que revelou uma investigação jornalística dando conta da morte de dez doentes cardíacos que se encontrariam em lista de espera no Norte do país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No Parlamento, esta terça-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, reconheceu a dimensão do problema, admitindo que 36% dos doentes cardíacos são operados fora dos prazos legalmente estabelecidos. A governante anunciou ainda a possibilidade de abrir novos centros cirúrgicos como forma de reduzir as listas de espera.

Já no domingo, a Direção-Geral da Saúde confirmou que estava a par dos casos de mortalidade em excesso associada à espera prolongada por cirurgia cardíaca, mas esclareceu que não tem competência para instaurar inquéritos.

Ainda assim, a DGS garantiu ter elaborado um parecer técnico, no qual recomenda o reforço da capacidade de resposta, documento que foi remetido ao Hospital de Santo António e ao Ministério da Saúde.

A Renascença solicitou esclarecimentos adicionais à Entidade Reguladora da Saúde sobre o âmbito e os objetivos do inquérito agora aberto e aguarda resposta.