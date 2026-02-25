ERS abre inquérito ao acesso à cirurgia cardíaca no SNS após denúncias de atrasos

A Entidade Reguladora da Saúde abriu um inquérito para apurar constrangimentos no acesso à cirurgia cardíaca no Serviço Nacional de Saúde, na sequência de denúncias sobre atrasos prolongados nas listas de espera.

A informação foi avançada pela RTP, e já confirmada pela Renascença, que revelou uma investigação jornalística dando conta da morte de dez doentes cardíacos que se encontrariam em lista de espera no Norte do país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No Parlamento, esta terça-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, reconheceu a dimensão do problema, admitindo que 36% dos doentes cardíacos são operados fora dos prazos legalmente estabelecidos. A governante anunciou ainda a possibilidade de abrir novos centros cirúrgicos como forma de reduzir as listas de espera.

Já no domingo, a Direção-Geral da Saúde confirmou que estava a par dos casos de mortalidade em excesso associada à espera prolongada por cirurgia cardíaca, mas esclareceu que não tem competência para instaurar inquéritos.

Ainda assim, a DGS garantiu ter elaborado um parecer técnico, no qual recomenda o reforço da capacidade de resposta, documento que foi remetido ao Hospital de Santo António e ao Ministério da Saúde.

A Renascença solicitou esclarecimentos adicionais à Entidade Reguladora da Saúde sobre o âmbito e os objetivos do inquérito agora aberto e aguarda resposta.