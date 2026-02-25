“Estupefação e indignação” com Almada fora da lista de calamidade

“Vamos iniciar agora o levantamento dos estragos na esfera privada e há muitos. Depois há outra dimensão, que é a questão das arribas e das vertentes. Aí, os 16 milhões de euros poderemos multiplicá-los, no mínimo, por 10”, prevê Inês de Medeiros.

A autarca diz que os prejuízos no concelho de Almada ainda não estão todos contabilizados, mas já ultrapassam os 16 milhões de euros só ao nível do património municipal, nomeadamente em vias, escolas, centros de saúde e habitação camarária.

Em declarações à Renascença , Inês de Medeiros diz que não se entende os critérios do Governo e espera ser chamada quando forem explicados os apoios previstos no PTRR.

A presidente da Câmara de Almada está indignada com a decisão do Governo que alargou a situação de calamidade a mais 22 municípios atingidos pelo temporal, mas deixou de fora aquele concelho da Margem Sul do Tejo.

A estes montantes somam-se ainda 187 agregados familiares que estão a ser alojados pela câmara porque ficaram sem casa.

Por isso, Inês de Medeiros não compreende como é que o concelho de Almada não foi incluído na lista de municípios em calamidade.

“Expliquem-me quais são os critérios para eu explicar aos almadenses porque é que o Governo insiste que o que se passou em Almada não é grave. A minha reação é de estupefação e de alguma indignação”, conclui a autarca.

Mais 22 concelhos em situação de calamidade

Mais 22 concelhos juntaram-se aos 68 municípios abrangidos pela situação de calamidade decretada pelo Governo em janeiro nas zonas afetadas pela depressão Kristin, aos quais se aplicarão os mesmos apoios, segundo um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República.

A situação de calamidade para 68 concelhos de Portugal continental, primeiro decretada em 29 de janeiro e depois prolongada, terminou em 15 de fevereiro, assim como a isenção das portagens nos territórios afetados.

No despacho hoje publicado em Diário da República, o Governo recorda que a resolução aprovada no final de janeiro autorizava os membros do Governo responsáveis pelas áreas da Economia e da Administração Interna a identificar outros concelhos além dos 68 inicialmente colocados em situação de calamidade.

Assim, a esses 68 municípios juntam-se agora outros 22 concelhos “não abrangidos pela zona de impacto da ciclogénese explosiva, que sofreram efeitos graves da tempestade Kristin, decorrentes de cenários de cheia”, aos quais “se aplicará o quadro normativo de apoios e de medidas de exceção criado em resposta à situação de calamidade”.

Os 22 concelhos são: Alcoutim, Alenquer, Almeirim, Alpiarça, Anadia, Arganil, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Baião, Benavente, Cartaxo, Castelo de Paiva, Chamusca, Coruche, Faro, Mafra, Monchique, Mortágua, Oliveira do Hospital, Salvaterra de Magos, Sobral de Monte Agraço e Tábua.

No diploma hoje publicado, o Governo relembra que durante os meses de janeiro e fevereiro, o território continental foi “sucessivamente afetado por vários fenómenos meteorológicos intensos e anómalos, que resultaram num cenário de precipitação persistente e com implicações profundas na estabilidade das regiões afetadas”.

“O alinhamento de tempestades culminou com a tempestade Kristin, com incidência crítica na madrugada de dia 28 de janeiro causada pela formação de uma ciclogénese explosiva, com vento e precipitação intensos e de evolução rápida provocando danos significativos em vários concelhos do território”, lê-se no despacho.

A “excecionalidade e a gravidade deste contexto meteorológico”, é ainda referido, deram origem a “fenómenos complementares como cheias graves e desabamentos de terra que agravaram os danos significativos em habitações, infraestruturas críticas, equipamentos públicos, empresas, instituições sociais, bem como em património natural e cultural”.

A situação de calamidade é o mais grave de três estados e, de acordo com a legislação "pode ser declarada quando, face à ocorrência ou perigo de ocorrência de acidente grave e/ou de catástrofe, e à sua previsível intensidade, se reconhece a necessidade de adotar medidas de caráter excecional destinadas a prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas atingidas pelos seus efeitos".

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.