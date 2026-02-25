Falsos investimentos em criptoativos: PJ detém duas mulheres por branqueamento e burla

A Polícia Judiciária (PJ) deteve duas mulheres, de 52 e 51 anos, suspeitas da coautoria de vários crimes de branqueamento de capitais e burla qualificada, relacionados com falsos investimentos em criptoativos, numa operação desenvolvida nas localidades de Valongo e Avintes.

Em comunicado, a PJ adianta que a investigação, conduzida pela Diretoria do Norte, permitiu apurar que as suspeitas, ao longo dos últimos dois anos, atuaram em articulação com outros intervenientes, delineando um esquema fraudulento que terá lesado dezenas de cidadãos, num valor global superior a dois milhões de euros.

Segundo a Polícia Judiciária, as duas mulheres procediam à colocação e dissipação de elevadas quantias em dinheiro, que ascendem a mais de um milhão e meio de euros num dos casos e a mais de quinhentos mil euros no outro, a troco de contrapartidas não totalmente apuradas.

A PJ refere ainda que, sobretudo durante o ano de 2024, as suspeitas abriram de forma reiterada dezenas de contas bancárias, utilizadas para receber verbas que as vítimas acreditavam corresponder a investimentos em criptoativos.

“As quantias recebidas eram utilizadas em proveito próprio, designadamente para fazer face a despesas correntes”, refere a Polícia Judiciária.

Com o bloqueio das contas bancárias inicialmente utilizadas, as arguidas terão recorrido a familiares, nomeadamente filhos, para a abertura de novas contas, com o objetivo de perpetuar a atividade criminosa.

De acordo com a investigação, a partir dessas contas, e para ocultar a origem ilícita dos proventos, foram realizadas múltiplas transferências, maioritariamente para instituições financeiras sediadas no estrangeiro, onde os montantes eram posteriormente dissipados, incluindo através da aquisição de criptomoedas.

A PJ adianta que, até ao momento, foi apurada a participação de uma das arguidas em 19 burlas, enquanto a segunda arguida estará associada a 31 vítimas, tendo recebido mais de metade do dinheiro obtido através do esquema fraudulento.

No âmbito das diligências realizadas, nomeadamente buscas domiciliárias, foi apreendido diverso material informático, bem como dezenas de cartões bancários e informação financeira relevante para a investigação.

As duas detidas vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das respetivas medidas de coação.