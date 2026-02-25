Famílias afetadas pelo mau tempo vão ter acesso gratuito a medicamentos durante três meses

A Associação Dignitude ativou o mecanismo de Emergência abem: para garantir acesso rápido e gratuito a medicamentos essenciais às famílias em situação de vulnerabilidade afetadas pelas tempestades e cheias que recentemente atingiram várias regiões do país.

A medida estará em vigor durante três meses, com possibilidade de renovação por igual período, permitindo dar resposta imediata às necessidades das populações mais impactadas. Segundo a associação, os efeitos sociais e económicos do mau tempo deverão agravar-se nas próximas semanas.

A diretora executiva da Dignitude, Sara Nóbrega, citada em comunicado, explica que a ativação deste mecanismo procura antecipar dificuldades que muitas famílias irão enfrentar.

“Os impactos sociais e económicos mais profundos destas tempestades irão emergir nas próximas semanas e meses. A destruição de habitações, a paralisação de empresas, os prejuízos em infraestruturas locais e o risco acrescido de desemprego agravam significativamente a vulnerabilidade das famílias afetadas”, explica.

É neste contexto que surge a resposta de emergência, destinada a evitar que a falta de recursos comprometa o acesso a cuidados essenciais de saúde. Sara Nóbrega sublinha que o objetivo é garantir que a medicação não seja mais um fator de fragilidade.

“Este mecanismo, quando acionado pelos parceiros no terreno, permite que as famílias possam aceder à medicação de que precisam, sem qualquer custo”, vinca.

A intervenção será desenvolvida em articulação com municípios, instituições sociais e parceiros locais da Associação Dignitude, assegurando uma resposta coordenada em cada território. A Cáritas Diocesana de Leiria já se associou à iniciativa, ativando o mecanismo para responder às necessidades identificadas no terreno.

De acordo com a Dignitude, este apoio não depende de critérios socioeconómicos, destinando-se exclusivamente a famílias diretamente afetadas pelas tempestades e pelas cheias. Os beneficiários terão acesso, nas farmácias aderentes, a medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde.

A associação manifesta ainda a sua solidariedade para com todas as pessoas atingidas pelo mau tempo e reafirma o compromisso de promover a equidade no acesso à saúde, contribuindo para a proteção do bem-estar das populações em momentos de especial fragilidade.

A Associação Dignitude nasceu no dia 4 de novembro de 2015, em Coimbra, onde está sediada. É uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem por missão o desenvolvimento de programas solidários de grande impacto social, que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses.