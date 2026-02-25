Grande Porto e Famalicão: 14 detidos por tráfico de droga e mais de 8.600 doses apreendidas

Catorze pessoas foram detidas por tráfico de estupefacientes no Grande Porto e em Vila Nova de Famalicão, na sequência de uma operação da Guarda Nacional Republicana.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto adianta que as detenções foram efetuadas pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Felgueiras, na segunda-feira, 24 de fevereiro, tendo sido detidos 12 homens e duas mulheres, com idades entre os 22 e os 41 anos, em flagrante delito.

A operação surge no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de dois anos. No decurso da ação, os militares da GNR realizaram 22 buscas, das quais 20 domiciliárias, uma a um estabelecimento de restauração e bebidas e outra a um armazém.

Segundo a GNR, da operação resultou a apreensão de mais de 8.600 doses de droga, nomeadamente: 5.040 doses de haxixe, 2.171 doses de MDMA, 750 doses de cocaína, 537 doses de ecstasy, 410 doses de canábis, 28,2 gramas de cetamina e 5,8 gramas de cogumelos alucinogénios.

Foram ainda apreendidos 10.741 euros em numerário, cinco armas de fogo, uma arma de alarme, 15 balanças de precisão, quatro viaturas, uma estufa de canábis, fertilizantes e diverso material relacionado com o corte, embalamento e dosagem do produto estupefaciente.

Ainda de acordo com o comunicado, no decorrer da ação foram também constituídos arguidos três mulheres e um homem, com idades entre os 25 e os 56 anos, por posse de produto estupefaciente.

Os 14 detidos foram constituídos arguidos e os factos já foram remetidos ao Tribunal Judicial de Penafiel.

A operação contou com o reforço de vários Núcleos de Investigação Criminal da GNR, da Unidade de Intervenção, de equipas cinotécnicas e de estruturas de apoio técnico e de análise criminal, bem como com o apoio da Polícia de Segurança Pública do Porto.