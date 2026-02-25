Homem esfaqueado dentro da carruagem do metro na Trindade

25 fev, 2026 - 18:25 • Catarina Magalhães
Um homem, de 31 anos, foi esfaqueado esta quarta-feira numa perna dentro de uma composição do Metro do Porto por um grupo de cinco jovens, avançou o jornal "Correio da Manhã".
O incidente ocorreu pelas 12h15 entre as estações da Trindade e do Bolhão, no centro da cidade do Porto.
Os cinco agressores "aparentando 18 anos" estão em fuga e desfizeram-se da faca num caixote junto à estação, segundo uma fonte da PSP ao mesmo jornal.
O ferido foi assistido no local pelo INEM e foi depois transportado para o Hospital de Santo António em condição estável.
De acordo com o "Jornal de Notícias", as autoridades suspeitam que a vítima conhecia o grupo e que a motivação da agressão tenha sido um ajuste de contas.
Terá havido uma discussão entre um dos agressores e o homem esfaqueado.
A PSP está a investigar o caso e a tentar localizar os suspeitos.