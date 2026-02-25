Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Lisboa. Tiroteio faz três feridos na Rua do Benformoso

25 fev, 2026 - 09:35 • Olímpia Mairos

Disparos partiram de um carro em movimento. Uma das vítimas encontra-se em estado crítico.

Três homens ficaram feridos na sequência de disparos de arma de fogo, ocorridos na madrugada desta quarta-feira, na Rua do Benformoso, em Lisboa.

Segundo informações avançadas pela TVI, as vítimas, com idades compreendidas entre os 29 e os 42 anos, terão sido atingidas por disparos efetuados a partir do interior de um veículo automóvel em movimento, cuja matrícula permanece, até ao momento, por identificar.

De acordo com a estação de televisão, uma das vítimas sofreu ferimentos graves no tórax, tendo sido transportada com caráter de urgência para o Hospital de São José, onde foi, entretanto, submetida a intervenção cirúrgica. O homem encontra-se em estado crítico.

As outras duas vítimas, atingidas num pé e na cabeça, foram igualmente encaminhadas para a mesma unidade hospitalar, encontrando-se fora de perigo de vida.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do crime, procedendo à recolha de testemunhos e imagens de videovigilância na zona, com o objetivo de identificar os suspeitos e a viatura envolvida. Até ao momento, não foram efetuadas detenções.

A PSP assumiu a ocorrência e comunicou os factos ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, tendo entretanto localizado e apreendido uma arma de fogo nas imediações do local, bem como vários invólucros relacionados com os disparos.

Na sequência do incidente, a polícia procedeu ao reforço do policiamento naquela zona da cidade.

