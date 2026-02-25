Montemor-o-Novo: homem detido por suspeita de tentar matar a mulher com uma faca

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 49 anos por fortes indícios da prática dos crimes de homicídio tentado e de ameaça agravada, tendo como vítima a sua esposa, de 50 anos, em Montemor-o-Novo.

Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram na madrugada de 20 de fevereiro, no interior da habitação do casal, mais concretamente no quarto, acrescentando que existia um histórico de desentendimentos entre ambos.

“O casal apresentava antecedentes de conflito, tendo ambos apresentado queixa por violência doméstica junto da GNR, com a diferença de um dia”, indica a Polícia Judiciária.

De acordo com a investigação, quando a mulher se encontrava a dormir, o suspeito terá utilizado uma faca para lhe desferir um golpe na zona abdominal, tentando depois sufocá-la.

“O agressor deixou a vítima inanimada, convencido de que esta já se encontraria sem vida”, refere a PJ.

Após a agressão, o homem terá abandonado a residência, levando consigo pertences pessoais e o telemóvel da vítima, tendo ainda fechado a porta do quarto, impedindo a mulher de sair.

A vítima só recuperou a consciência no dia seguinte e permaneceu várias horas a pedir socorro, batendo à porta da habitação.

“Os pedidos de ajuda foram ouvidos por funcionários de um restaurante nas proximidades, que alertaram as autoridades”, adianta a PJ.

A Guarda Nacional Republicana e os bombeiros deslocaram-se ao local, arrombaram a porta e transportaram a vítima para o hospital, onde permanece internada.

Após vários dias em fuga, o suspeito acabou por se entregar no posto da GNR do Bombarral. A detenção foi formalizada pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ, na sequência de um mandado emitido pelo DIAP de Évora.

O suspeito vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das respetivas medidas de coação.