Nova regra na inspeção automóvel entra em vigor a partir de 1 de março

A partir do próximo domingo, os carros que tenham sido chamados à oficina por fabricantes e não o tenham feito serão reprovados automaticamente na inspeção automóvel.

A notícia foi inicialmente avançada pelo Jornal de Negócios na semana passada e confirmada em comunicado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMT), que deu ordem para a medida entrar em vigor a 1 de março.

O que muda? Se houver um recall registado por defeito de fabrico e a reparação não estiver feita, o carro não passa na inspeção.

As falhas podem ser classificadas como: Tipo 2 (grave); Tipo 3 (muito grave).

Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), que desenvolve a plataforma RECALL, existem 87 mil automóveis nesta situação e que podem ficar automaticamente reprovados caso os seus proprietários queiram fazer a inspeção periódica obrigatória sem ir à oficina antes.

Esta ida à oficina é simples, rápida e gratuita, já que a responsabilidade é do fabricante, e tem como objetivo a "verificação antecipada" e "regularização atempada".

Apesar de os avisos de recall serem públicos e enviados por carta registada, nem sempre chegam ao atual dono do veículo.

Para saber se o seu carro tem um recall pendente, basta inserir a matrícula o número de identificação do veículo (VIN) na plataforma.