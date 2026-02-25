Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Segurança Rodoviária

Nova regra na inspeção automóvel entra em vigor a partir de 1 de março

25 fev, 2026 - 11:21 • Diogo Camilo

Veículos que tenham sido chamados pelas marcas para um “recall” e não forem à oficina vão estar automaticamente reprovados. Segundo a Associação Automóvel de Portugal, há quase 90 mil carros nesta situação.

A+ / A-
Vai levar o carro à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls
Vai levar o carro à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls

A partir do próximo domingo, os carros que tenham sido chamados à oficina por fabricantes e não o tenham feito serão reprovados automaticamente na inspeção automóvel.

A notícia foi inicialmente avançada pelo Jornal de Negócios na semana passada e confirmada em comunicado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMT), que deu ordem para a medida entrar em vigor a 1 de março.

O que muda? Se houver um recall registado por defeito de fabrico e a reparação não estiver feita, o carro não passa na inspeção.

As falhas podem ser classificadas como: Tipo 2 (grave); Tipo 3 (muito grave).

Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), que desenvolve a plataforma RECALL, existem 87 mil automóveis nesta situação e que podem ficar automaticamente reprovados caso os seus proprietários queiram fazer a inspeção periódica obrigatória sem ir à oficina antes.

Esta ida à oficina é simples, rápida e gratuita, já que a responsabilidade é do fabricante, e tem como objetivo a "verificação antecipada" e "regularização atempada".

Apesar de os avisos de recall serem públicos e enviados por carta registada, nem sempre chegam ao atual dono do veículo.

Para saber se o seu carro tem um recall pendente, basta inserir a matrícula o número de identificação do veículo (VIN) na plataforma.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Marcelino Paulo bera
    27 fev, 2026 Benavente 11:22
    Estive a ler esse comentário será que tenho de fazer algo no meu carro é um Chevrolet cruze número de placa 95-NQ-78 agradeço que me informem obrigado o meu número de telemóvel é 913483566 obrigado 🫂
  • JOSÉ Martins
    27 fev, 2026 Jardia 07:45
    Mais uma tramóia entre os fabricantes e o governo. Se forem fazer revisão á Peugeot na Caetano do Monte Belo Setúbal, os mesmos passam fatura inserem na plataforma e-fatura no sítio errado e depois nem dá para alterar e assim os contribuintes perdem 15% do benefício em IRS, país de corrupção. Os fabricantes são os piores trafulhas, por isso vou a oficinas fora da rede, sou melhor atendido e fazem tudo correto.
  • Lucindo Zegre
    26 fev, 2026 Setúbal 20:35
    Boa noite! Como é mencionado nas vossas indicações, se o carro não for verificado, o carro chumba na inspeção! Tenho que fazer a inspeção ao meu carro em Maio, data da sua matrícula!! Peço por favor, a vossa ajuda, no sentido de me explicar qual a plataforma onde posso inserir o VIN? No entanto, se eu me dirigir á oficina da Opel, (cuja localização em Setúbal, desconheço, e nem sei se existe) pois quando tenho qualquer problema no veículo, procuro uma oficina de confiança! Imagino que para proceder a essa alteração, (o meu carro é de 2006) terei que me inscrever para concretizar essa alteração!! Agradeço que me esclareçam, se o meu raciocínio está correcto, ou não!! Antecipadamente grato pela atenção, que me possa ser dispensada!! Os meus cumprimentos, é o meu muito obrigado!! Lucindo Zegre
  • Zé Abreu
    26 fev, 2026 Santa Cita -Tomar 10:45
    A partir de que ano é que o recall é necessário para ir á inspeção.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)