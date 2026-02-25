Pedro Duarte garante que limitação de pesados na VCI vai mesmo acontecer

A circulação de pesados vai mesmo ser condicionada na Via de Cintura Interna (VCI) nos próximos meses, como medida complementar à isenção de portagens na Circular Regional Externa do Porto (CREP) que arrancou esta quarta-feira, avança o Presidente da Câmara Municipal.

À Renascença, Pedro Duarte reafirma que a proposta "foi acolhida, felizmente, pelo Governo" e já estão a ser desenvolvidos esforços das entidades competentes, nomeadamente da Infraestruturas de Portugal (IP), a concessionária da estrada, para implementar a restrição "nos próximos meses". "A IP, que é a entidade responsável por esta estrada, está a trabalhar tecnicamente no modelo, designadamente na aquisição de sinalética e nas formas de fiscalização que serão implementadas para podermos concretizar esta medida", revela.

"Temos garantias de que a medida vai para a frente", diz.

A proposta não se trata de uma proibição total, ressalva o também presidente da Área Metropolitana do Porto.

"Aquilo que propusemos ao Governo foi a proibição do trânsito de pesados que atravessem a cidade do Porto, não aqueles que se deslocam para a malha urbana, mas aqueles que usam a VCI apenas como uma espécie de autostrada de passagem entre o Norte e o Sul", esclarece o autarca.

Os mais recentes dados do instituto da mobilidade e dos transportes, fornecidos à agência Lusa, revelam que circularam por dia, em média, 132,6 mil veículos em 2024 na VCI.

O troço mais congestionado foi o Freixo Norte - Francos, com 136,1 mil veículos (134,3 mil em 2023), seguido do Francos - Arrábida Norte (122,7 mil, aumento de 0,4% face aos 122,2 de 2023).

Pedro Duarte admite que estas medidas "não resolvem" por si só o problema. Para complementar a restrição, também está a ser trabalhada a criação de "piquetes, nomeadamente na zona central da VCI com acesso aos dois sentidos, que estarão preparados em permanência sempre que houver uma avaria ou um pequeno acidente, para que possa ser possa ser enviado imediatamente o reboque para resolver o problema".

Para além disto, também deve ser avaliada "a criação de vias alternativas à VCI", defende.

Autarquia aposta no transporte público para diminuir trânsito

Paralelamente às medidas relacionadas com as estradas, Pedro Duarte recorda ainda a aposta no transporte público, nomeadamente na disponibilização passes gratuitos.

Para além disto, a autarquia vai "tentar reforçar o número de quilómetros em corredor bus para precisamente poder aumentar a velocidade dos transportes públicos dentro da cidade", que reduz há vários anos.

"Paralelamente, estamos a trabalhar de forma muito intensa com a nova administração da Metro para resolvermos os problemas ao nível da via pública na cidade que ainda existem", remata, referindo-se às obras da Linha Rosa, que unirá a Casa da Música a São Bento, no centro da cidade.

Em janeiro, a Metro do Porto garantiu que os trabalhos à superfície terminariam antes do São João, em junho.

[Notícia atualizada às 10h36 com matéria relativa a transporte público no Porto.]