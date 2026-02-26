Barcelos: PJ detém homem de 83 anos por tentativa de homicídio com arma de fogo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 83 anos, residente no concelho de Barcelos, suspeito da prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, com recurso a arma de fogo, além de dois crimes de ameaça agravada e um crime de detenção de arma proibida.

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, fora de flagrante delito, no cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público – Secção Especializada de Criminalidade Violenta de Guimarães.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a Polícia Judiciária, “as tentativas de homicídio ocorreram nos dias 9 e 14 de maio de 2025”, quando o suspeito, “subindo ao telhado da sua habitação, efetuou em cada uma das ocasiões dois disparos na direção do vizinho, que se encontrava a construir uma casa, tendo os projéteis passado a centímetros da sua cabeça”.

Aquando da detenção, foram apreendidas três armas de fogo — duas caçadeiras e uma carabina — bem como centenas de munições de diferentes tipos e calibres.

A PJ recorda que, na última dessas ocorrências, o homem chegou a ser detido pela Guarda Nacional Republicana de Barcelos. “Nessa altura foi-lhe apreendida uma arma de cano longo e diversas munições”, refere.

Presente a interrogatório judicial, o suspeito alegou ter utilizado uma arma de alarme, tendo ficado sujeito a medidas de coação não privativas da liberdade. No entanto, a investigação passou posteriormente para a esfera da Polícia Judiciária.

Já em outubro de 2025 e, mais recentemente, a 19 de fevereiro, o suspeito voltou a subir ao telhado da sua casa, “ameaçando de morte o vizinho e a respetiva esposa”, segundo a PJ.

Perante a continuação da atividade criminosa e os fundados receios de novos atentados contra a vida das vítimas, as autoridades avançaram com novos mandados de busca e apreensão. A Polícia Judiciária acrescenta que o homem possui antecedentes criminais por ofensas à integridade física, em França, “factos dos quais resultou a morte de uma pessoa”.

O detido vai agora ser presente à autoridade judiciária no Tribunal Judicial de Guimarães, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.