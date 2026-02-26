Cáritas de Leiria lança plataforma online de apoio a vítimas do temporal

26 fev, 2026 - 00:41 • Redação
A Cáritas de Leiria lançou esta quarta-feira uma plataforma online onde as vítimas dos temporais das últimas semanas pode recorrer ao Fundo de Emergência Social criado após a tempestade Kristin.
A partir de agora, as famílias afetadas podem submeter o seu pedido de apoio através de um site na internet, onde terão de preencher vários campos para se candidatarem à ajuda.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O regulamento, os procedimentos e os critérios de atribuição de apoios estão disponíveis para consulta
pública no
site da Cáritas Diocesana de Leiria.
De acordo com o mais recente balanço da campanha de recolha de fundos para as vítimas da tempestade Kristin, revelado esta quarta-feira, a Cáritas de Leiria já angariou um total de 1,805 milhões de euros.
Até agora, a instituição da Igreja Católica distribuiu 1.071 cabazes alimentares de emergência e 118 toneladas de alimentos e produtos de higiene na área territorial da Diocese de Leiria-Fátima.