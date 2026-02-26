Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Cáritas de Leiria lança plataforma online de apoio a vítimas do temporal

26 fev, 2026 - 00:41 • Redação

Graças à solidariedade dos portugueses, a instituição da Igreja Católica já angariou um total de 1,805 milhões de euros.

A+ / A-

A Cáritas de Leiria lançou esta quarta-feira uma plataforma online onde as vítimas dos temporais das últimas semanas pode recorrer ao Fundo de Emergência Social criado após a tempestade Kristin.

A partir de agora, as famílias afetadas podem submeter o seu pedido de apoio através de um site na internet, onde terão de preencher vários campos para se candidatarem à ajuda.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O regulamento, os procedimentos e os critérios de atribuição de apoios estão disponíveis para consulta pública no site da Cáritas Diocesana de Leiria.

De acordo com o mais recente balanço da campanha de recolha de fundos para as vítimas da tempestade Kristin, revelado esta quarta-feira, a Cáritas de Leiria já angariou um total de 1,805 milhões de euros.

Até agora, a instituição da Igreja Católica distribuiu 1.071 cabazes alimentares de emergência e 118 toneladas de alimentos e produtos de higiene na área territorial da Diocese de Leiria-Fátima.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)