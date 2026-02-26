Cáritas de Leiria lança plataforma online de apoio a vítimas do temporal

A Cáritas de Leiria lançou esta quarta-feira uma plataforma online onde as vítimas dos temporais das últimas semanas pode recorrer ao Fundo de Emergência Social criado após a tempestade Kristin.

A partir de agora, as famílias afetadas podem submeter o seu pedido de apoio através de um site na internet, onde terão de preencher vários campos para se candidatarem à ajuda.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O regulamento, os procedimentos e os critérios de atribuição de apoios estão disponíveis para consulta pública no site da Cáritas Diocesana de Leiria.



De acordo com o mais recente balanço da campanha de recolha de fundos para as vítimas da tempestade Kristin, revelado esta quarta-feira, a Cáritas de Leiria já angariou um total de 1,805 milhões de euros.

Até agora, a instituição da Igreja Católica distribuiu 1.071 cabazes alimentares de emergência e 118 toneladas de alimentos e produtos de higiene na área territorial da Diocese de Leiria-Fátima.