Comissão Europeia rejeita fundo para mulheres abortarem no estrangeiro

A Comissão Europeia não deu luz verde à criação de um fundo para financiar a deslocação de grávidas a países onde o aborto seja mais permissivo.

O assunto foi discutido e aprovado pelo Parlamento Europeu, em dezembro, mas agora Bruxelas vem dizer que os países, que assim o entendam, podem fazer uso do Fundo Social Europeu, rejeitando a criação de um fundo específico para esse fim.

Em declarações à Renascença, a presidente da Federação Portuguesa pela Vida, Isilda Pegado, diz que “venceu o bom senso e a defesa da vida” e “a Comissão Europeia está de parabéns”.

“Os tratados dizem claramente que esta é uma matéria dos Estados-membros, cada país decide quando é que é possível fazer aborto ou não”, sublinha.

Isilda Pegado defende que o Fundo de Coesão Social deve ser utilizado para financiar “a maternidade e a paternidade”.

“O que a Europa precisa é de mais crianças e de mais cidadãos, e não precisa de mais aborto”, defende a presidente da Federação Portuguesa pela Vida.

O grupo "Minha Voz, Minha Escolha" pretendia que a União Europeia suportasse a deslocação das mulheres que pretendem abortar a países onde esta prática é mais permissiva.

Os defensores do aborto dizem que "é inaceitável que mulheres ainda morram na Polónia por causa disso, e que mulheres sofram financeiramente porque o aborto não é gratuito". Ou que “mulheres sejam forçadas a viajar longas distâncias ou a buscar alternativas inseguras por falta de profissionais de saúde”.

Este movimento de amigos, ativistas e organizações refere refere que, em toda a Europa, mais de 20 milhões de mulheres não têm acesso ao aborto.

"Imaginamos uma Europa que proteja a igualdade e exija justiça e respeito aos direitos fundamentais, entre eles os direitos reprodutivos", argumenta o grupo "Minha Voz, Minha Escolha".

