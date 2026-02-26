Como tomar Paracetamol em segurança? Infarmed divulga guia

O Infarmed refere ainda que, entre tomas, os doentes devem aguardar seis a oito horas, sendo que um intervalo inferior, de apenas quatro horas, aplica-se apenas por indicação médica, e alerta que alguns fármacos para a dor, gripe e constipação já contêm paracetamol.

No guia, partilhado nas redes sociais Facebook, Linkedin e Bluesky, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) destaca alguns conselhos sobre a utilização correta de medicamentos que contêm paracetamol .

O Infarmed publicou esta quinta-feira um guia com indicações para tomar paracetamol de forma segura, na sequência de um desafio que está a ser promovido nas redes sociais e que incentiva a ingestão de doses elevadas.

"Tomar dois ao mesmo tempo pode ultrapassar a dose recomendada", sublinha, recomendando também o recurso a assistência médica ou farmacêutica caso a febre dure mais de três dias, se a dor persistir, em caso de gravidez, doença de fígado ou toma de outros medicamentos.

"Em caso de ingestão excessiva, procure assistência médica imediatamente, mesmo na ausência de sintomas", acrescenta a publicação.

O guia é divulgado na sequência de um desafio que está a ser promovido nas redes sociais e que incentiva à ingestão de doses elevadas, sendo que um dos maiores riscos apontados pelos especialistas é a ausência de sintomas imediatos.

Na semana passada, as Ordens dos Farmacêuticos e dos Médicos alertaram para os riscos do chamado "Desafio do Paracetamol", que tem vindo a ser observado em diversos países europeus, como a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França e a Suíça.