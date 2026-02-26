Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 26 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Como tomar Paracetamol em segurança? Infarmed divulga guia

26 fev, 2026 - 17:16 • Lusa

Infarmed partilha conselhos em resposta a desafio que está a ser promovido nas redes sociais e que incentiva a ingestão de doses elevadas, com riscos para a saúde.

A+ / A-

O Infarmed publicou esta quinta-feira um guia com indicações para tomar paracetamol de forma segura, na sequência de um desafio que está a ser promovido nas redes sociais e que incentiva a ingestão de doses elevadas.

No guia, partilhado nas redes sociais Facebook, Linkedin e Bluesky, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) destaca alguns conselhos sobre a utilização correta de medicamentos que contêm paracetamol.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Recomendações do Infarmed:

  • Ingerir a menor dose eficaz para aliviar a dor ou febre;
  • Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;
  • Não ultrapassar a dose diária;
  • Ler atentamente o folheto informativo são algumas das indicações.

O Infarmed refere ainda que, entre tomas, os doentes devem aguardar seis a oito horas, sendo que um intervalo inferior, de apenas quatro horas, aplica-se apenas por indicação médica, e alerta que alguns fármacos para a dor, gripe e constipação já contêm paracetamol.

"Tomar dois ao mesmo tempo pode ultrapassar a dose recomendada", sublinha, recomendando também o recurso a assistência médica ou farmacêutica caso a febre dure mais de três dias, se a dor persistir, em caso de gravidez, doença de fígado ou toma de outros medicamentos.

"Em caso de ingestão excessiva, procure assistência médica imediatamente, mesmo na ausência de sintomas", acrescenta a publicação.

O guia é divulgado na sequência de um desafio que está a ser promovido nas redes sociais e que incentiva à ingestão de doses elevadas, sendo que um dos maiores riscos apontados pelos especialistas é a ausência de sintomas imediatos.

Na semana passada, as Ordens dos Farmacêuticos e dos Médicos alertaram para os riscos do chamado "Desafio do Paracetamol", que tem vindo a ser observado em diversos países europeus, como a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França e a Suíça.

"Desafio do Paracetamol". É preciso alertar para os riscos, defendem médicos e farmacêuticos

Saúde

"Desafio do Paracetamol". É preciso alertar para os riscos, defendem médicos e farmacêuticos

"Desafio do paracetamol" incentiva jovens a ingeri(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 26 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)