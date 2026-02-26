"É inaceitável" o aumento da mortalidade em doentes à espera de cuidados paliativos

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

A presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP) exige “respostas prioritárias” para este tipo de assistência. Os dados da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), revelados esta quinta-feira, dizem respeito a 2024 e revelam que 53% dos doentes com necessidades paliativas que morreram ainda antes de conseguirem uma vaga em unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). São mais 5% do que em 2023. Em entrevista à Renascença, Catarina Pazes diz que esta é uma situação “absolutamente inaceitável”, que resulta de “problemas ao nível da identificação e da referenciação de doentes”.

“Por incrível que pareça, há unidades com vagas à espera de serem ocupadas e que não são ocupadas porque todo o processo — da identificação à colocação — demora mais tempo do que aquele que o doente tem”, afirma. Como consequência disso, “os hospitais ficam com doentes internados que poderiam estar noutro sítio, e temos doentes que recorrem mais vezes às urgências”. “Somos peritos em usar mal recursos” Para a presidente da APCP, o problema central está na gestão destas estruturas. “Num país com tanta escassez de recursos, somos também peritos em usá‑los mal, muito pouco eficientes.” Daí o pedido “imediato” para a nomeação da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos (CNCP), “para responder, apoiar, monitorizar equipas e serviços, e apoiar conselhos de administração na organização e capacitação de respostas”. Catarina Pazes lembra que Portugal está há cerca de um ano sem CNCP, apesar dos compromissos do Governo para repor o funcionamento deste organismo.

